У ніч на 22 січня в межах вечору боксу у Саудівській Аравії у реванші зійшлися Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Український боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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Хто може стати суперником Усика

Відомий промоутер хоче організувати бій українця та Джея Опетаї, пише 24 канал з посиланням на Boxingnews 24.

Опетая стане абсолютним чемпіоном у крузервейті, а потім постарається це повторити у хевівейті. Повірте мені, через 12-18 місяців бій між Джеєм Опетайєю та Олександром Усиком стане найбільшою класикою в історії боксу,

– зазначив Едді Хірн.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик погодився на реванш з Даніелем Дюбуа. "Динаміт" у вересні 2024 року нокаутом переміг Ентоні Джошуа, ставши абсолютним чемпіоном світу.