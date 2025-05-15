Роналду снова первый: Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года

Престижное издание Forbes недавно обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году. Первое место продолжает удерживать легендарный португальский форвард Криштиану Роналду.

"Эль Бичо" третий год подряд лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов. Годовой доход португальца составляет 275 миллионов долларов, сообщает 24 канал со ссылкой на Forbes.

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Самые высокооплачиваемые спортсмены 2025 года

Первое место за футболистом Криштиану Роналду. Тогда как вторую строчку самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года занял баскетболист Голден Стейт Стефен Карри.

Третье место за Тайсоном Фьюри, который в прошлом году дважды дрался против Александра Усика. В обоих боях "Цыганский король" уступил украинскому чемпиону.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 275 миллионов долларов.

2. Стефен Карри (баскетбол) – 156 миллионов долларов.

3. Тайсон Фьюри (бокс) – 146 миллионов долларов.

4. Дак Прескот (регби) – 137 миллионов долларов.

5. Лионель Месси (футбол) – 135 миллионов долларов.

6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,8 миллиона долларов.

7. Хуан Сото (бейсбол) – 114 миллионов долларов.

8. Карим Бензема (футбол) – 104 миллионов долларов.

9. Сехей Отани (бейсбол) – 102,5 миллиона долларов.

10. Кевин Дюрант (баскетбол) – 101,4 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду приостановил переговоры с Аль-Насром о продлении контракта. Причиной стало поведение португальца из-за неудачных выступлений клуба в чемпионате и Лиге чемпионов АФК.