"Ель Бічо" третій рік поспіль лідирує у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів. Річний дохід португальця становить 275 мільйонів доларів, повідомляє 24 канал із посиланням на Forbes.

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Найбільш високооплачувані спортсмени 2025 року

Перше місце за футболістом Кріштіану Роналду. Тоді як другу сходинку найбільш високооплачуваних спортсменів 2025 року посів баскетболіст Голден Стейт Стефен Каррі.

Третє місце за Тайсоном Ф'юрі, який минулого року двічі бився проти Олександра Усика. У обох боях "Циганський король" поступився українському чемпіону.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів року:

1. Кріштіану Роналду (футбол) – 275 мільйонів доларів.

2. Стефен Каррі (баскетбол) – 156 мільйонів доларів.

3. Тайсон Ф'юрі (бокс) – 146 мільйонів доларів.

4. Дак Прескот (регбі) – 137 мільйонів доларів.

5. Ліонель Мессі (футбол) – 135 мільйонів доларів.

6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,8 мільйона доларів.

7. Хуан Сото (бейсбол) – 114 мільйонів доларів.

8. Карім Бензема (футбол) – 104 мільйонів доларів.

9. Сьохей Отані (бейсбол) – 102,5 мільйона доларів.

10. Кевін Дюрант (баскетбол) – 101,4 мільйона доларів.

Раніше стало відомо, що Кріштіану Роналду призупинив перемовини з Аль-Насром щодо продовження контракту. Причиною стала поведінка португальця через невдалі виступи клубу у чемпіонаті та Лізі чемпіонів АФК.