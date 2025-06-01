УЕФА определила лучшего футболиста финала ЛЧ: им стал 19-летний игрок
- 19-летний Дезире Дуэ из ПСЖ признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, забив два гола и сделав ассист.
- ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, одолев Интер со счетом 5:0.
- В сезоне 2024/2025 Дуэ сыграл 54 матча за ПСЖ, забил 15 голов и сделал 16 результативных передач.
- ПСЖ стал первым клубом, который выиграл финал еврокубкового турнира с разницей в пять голов.
По итогам финала Лиги чемпионов УЕФА определила лучшего игрока матча. Им стал 19-летний футболист ПСЖ.
В субботу, 31 мая, состоялся финал самого престижного еврокубкового турнира, а именно Лиги чемпионов. Обладателем трофея стал французский Пари Сен-Жермен, одолев Интер со счетом 5:0.
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Кого выбрали лучшим игроком матча
19-летний французский форвард ПСЖ Дезире Дуэ стал обладателем награды, оформив дубль и сделав голевую передачу, пишет 24 канал со ссылкой на УЕФА.
Два забитых мяча и ассист в финале Лиги чемпионов УЕФА в таком юном возрасте – это впечатляет. Он продемонстрировал невероятную зрелость, был щедрым в игре, отдав мяч Хакими, и проявил большую самоотдачу в защите,
– отметили в УЕФА.
Справка. В сезоне-2024/2025 Дезире Дуэ сыграл 54 матча за ПСЖ, в которых забил 15 голов и отдал 16 результативных передач.
Отметим, что парижский клуб впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, а также первым клубом в истории еврокубкового турнира, который выиграл финал с разницей в пять голов.