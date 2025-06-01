В субботу, 31 мая, состоялся финал самого престижного еврокубкового турнира, а именно Лиги чемпионов. Обладателем трофея стал французский Пари Сен-Жермен, одолев Интер со счетом 5:0.

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Кого выбрали лучшим игроком матча

19-летний французский форвард ПСЖ Дезире Дуэ стал обладателем награды, оформив дубль и сделав голевую передачу, пишет 24 канал со ссылкой на УЕФА.

Два забитых мяча и ассист в финале Лиги чемпионов УЕФА в таком юном возрасте – это впечатляет. Он продемонстрировал невероятную зрелость, был щедрым в игре, отдав мяч Хакими, и проявил большую самоотдачу в защите,

– отметили в УЕФА.

Справка. В сезоне-2024/2025 Дезире Дуэ сыграл 54 матча за ПСЖ, в которых забил 15 голов и отдал 16 результативных передач.

Отметим, что парижский клуб впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, а также первым клубом в истории еврокубкового турнира, который выиграл финал с разницей в пять голов.