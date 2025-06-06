Рома официально получила нового тренера: кто будет работать с Довбыком

Клаудио Раньери завершил тренерскую карьеру. Рома уже назначала нового главного тренера.

Ранее в сети завирусились слухи, что Джан Пьеро Гасперини может возглавить Рому. Клуб официально подтвердил назначение специалиста на должность главного тренера, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Рому.

Читайте также Месси решил сменить клубную прописку: где продолжит карьеру легендарный аргентинец

Гасперини возглавил Рому

Гасперини подписал трехлетний контракт с Ромой, который будет действовать до лета 2028 года. Он сменил на посту главного тренера Клаудио Раньери, который лично принимал участие в процессе выбора преемника. После завершения тренерской карьеры Раньери займет руководящую должность в клубе.

До этого Гасперини возглавлял Аталанту с 2016 года. В сезоне-2023/2024 он привел бергамскую команду к исторической победе в Лиге Европы.

На протяжении своей карьеры Гасперини также работал с такими клубами, как Кротоне, Дженоа (дважды), Интер и Палермо.

Справка. Аталанта под руководством Джана Пьера Гасперини четыре раза завоевывала третье место в Серии А.

Интересно, что в течение сезона-2024/2025 Рома сменила трех тренеров.