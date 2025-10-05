Александр Усик с мая 2024 года возглавлял рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Несмотря на то, что он сейчас является абсолютным чемпионом мира, в сентябре украинец потерял пальму первенства.

В самых авторитетных изданиях на первую строчку поднялся Теренс Кроуфорд, который стал абсолютом во втором среднем весе. Своим мнением относительно следующего лидера P4P поделился британский промоутер Эдди Хирн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

Кому Хирн прогнозирует лидерство в рейтинге P4P?

Он выразил уверенность, что уже в ближайшее время рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории претерпит большие изменения. Промоутер заявил, что его возглавит бывший чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис.

Я считаю, что Джарон Эннис – это будущий номер один рейтинга P4P. Речь идет о сроке 12 месяцев. Думаю, именно он заменит Теренса Кроуфорда,

– заявил Хирн.

Британец также рассказал, кто может стать следующим соперником звездного боксера после поединка, который состоится уже 11 октября. Он назвал идеальный вариант, а также альтернативные.

"Противостояние Энниса с Вирджилом Ортисом-младшим – это лучший бой в боксе. Я думаю, их команда уверена, что может победить. Мы уверены, что победим. Так что мы готовы. Если Вирджил хочет тянуть время – мы ничего не сделаем. Мы также готовы драться с Муртазалиевым или Фундорой. После боя с Лимой – любой подходит", – сказал промоутер.

Отметим, что в рейтинге The Ring лидером является Теренс Кроуфорд, на второй позиции располагается Александр Усик, а Наоя Иноуэ замыкает тройку. Джарона Энниса при этом нет пока даже в топ-10.

Напомним, что накануне легендарный Рой Джонс высказался о месте украинского чемпиона в современном боксе. Он рассказал, считает ли действующий рейтинг справедливым.

Что известно о Джароне Эннисе?