"Уже подписал контракт": испанский журналист назвал имя нового тренера Реала

В последнее время ходит немало разговоров о смене главного тренера мадридского Реала. Карло Анчелотти может покинуть "сливочных" по окончании сезона, а на его место называлось несколько именитых кандидатов.

Одним из фаворитов был наставник леверкузенского Байера Хаби Алонсо. С большой вероятностью, именно он в конце концов возглавит "сливочных", сообщает 24 Канал со ссылкой на Cope.

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Громкий инсайд

Более того, появилась информация, что это решенный вопрос. Журналист Пако Гонсалес заявил, что мадридский Реал уже подписал контракт с испанским тренером.

Перед матчем против Арсенала, в полдень, кто-то, кто знает кого-то, сказал, что Хаби Алонсо уже подписал контракт с Реалом. Я не знаю, правда ли это, но есть люди, которые уверены в этой информации,

– сказал Гонсалес.

Отметим, что в прошлом сезоне Хаби Алонсо привел Байер к первому в истории леверкузенцев чемпионству в Бундеслиге. В нынешней кампании "аптекари" занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии и продолжают борьбу за титул.

К слову. Хаби Алонсо является бывшим игроком Реала. Он провел в составе мадридского клуба 236 поединков и завоевал пять трофеев, в частности, становился победителем Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой четвертьфинальной игре ЛЧ "сливочные" уступили Арсеналу со счетом 0:3 в Лондоне. Ответный матч состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 22:00 по киевскому времени.