Бывший соперник Усика назвал следующего чемпиона мира в хевивейте после украинца
- Александр Усик удерживает звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, победив Даниэля Дюбуа.
- Тони Беллью считает, что Даниэль Дюбуа, несмотря на поражения от Усика, имеет все шансы стать чемпионом мира в будущем благодаря своей силе.
Александр Усик уже длительное время удерживает первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Он в 2024 году стал королем хевивейта, а недавно снова собрал все пояса этого дивизиона, одолев Даниэля Дюбуа.
Бывший британский боксер Тони Беллью рассказал, кто станет следующим чемпионом мира после завершения эры доминирования украинца. Он выделил своего земляка, который уже имел этот статус, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Кому Беллью прогнозирует успех в супертяжелом весе?
Британец считает, что в будущем Даниэль Дюбуа снова станет обладателем титульного пояса. По его мнению, у "Динамита" есть все для того, чтобы стать чемпионом мира после ухода на пенсию Александра Усика.
Он снова станет чемпионом мира. С той силой, которую имеет Даниэль Дюбуа, о нем всегда будут говорить. Он должен стать. Никогда нельзя списывать со счетов Даниэля Дюбуа, потому что он имеет силу одного удара, которым может вырубить соперника,
– заявил Беллью.
Отметим, что Даниэль Дюбуа дважды дрался с Александром Усиком. Он проиграл украинцу в августе 2023 года, а также в реванше в июле 2025 года, где на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира.
Что известно о Даниэле Дюбуа?
- Дебютировал на профессиональном уровне в апреле 2017 года и имел серию из стартовых 15 побед (14 нокаутом).
- Стал чемпионом мира после отказа Александра Усика защищать пояс IBF, а впоследствии защитил свой титул в битве с Энтони Джошуа.
- Всего на профи-ринге дрался 25 раз, в которых 22 раза становился победителем (дважды уступил Усику и однажды Джо Джойсу).
- После поражения в реванше украинцу сменил тренера – разорвал сотрудничество с Доном Чарльзом и теперь тренируется под руководством Тони Симса.