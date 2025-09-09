Олександр Усик уже тривалий час утримує першу сходинку в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Він у 2024 році став королем хевівейту, а нещодавно знову зібрав усі пояси цього дивізіону, здолавши Даніеля Дюбуа.

Колишній британський боксер Тоні Белью розповів, хто стане наступним чемпіоном світу після завершення ери домінування українця. Він виділив свого земляка, який уже мав цей статус, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Кому Белью прогнозує успіх у надважкій вазі?

Британець вважає, що у майбутньому Даніель Дюбуа знову стане володарем титульного пояса. На його думку, в "Динаміта" є все для того, щоб стати чемпіоном світу після відходу на пенсію Олександра Усика.

Він знову стане чемпіоном світу. З тією силою, яку має Даніель Дюбуа, про нього завжди говоритимуть. Він має стати. Ніколи не можна списувати з рахунків Даніеля Дюбуа, тому що він має силу одного удару, яким може вирубати суперника,

– заявив Белью.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа двічі бився з Олександром Усиком. Він програв українцю в серпні 2023 року, а також в реванші в липні 2025 року, де на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу.

Що відомо про Даніеля Дюбуа?