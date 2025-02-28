Теперь состоится этот бой, – Чисора безапелляционно назвал следующего соперника Усика

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде состоялся вечер бокса. Одним из его главных событий должен был стать бой между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа.

Победитель этого поединка должен был стать не только чемпионом мира по версии IBF, но и следующим соперником Александра Усика в битве за абсолют. Однако в последний момент поединок сорвался из-за болезни "Динамита" и титул остался у него.

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Битве за абсолют быть

Дерек Чисора рассказал, кто же теперь станет следующим оппонентом украинца после форс-мажора. Он заявил, что обладатель поясов WBA, WBO и WBC проведет поединок с Даниэлем Дюбуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

"Дюбуа подерется с Усиком. Теперь состоится этот бой. Все должны это понять. Матчмейкеры больше не пытаются устроить бой Дюбуа с Паркером.

Британский боксерский совет контроля больше ничего об этом не говорит. Дюбуа – парень, который выписывает чеки", – заявил Чисора.

К слову. Также о желании провести этот бой заявляли уже и обе команды боксеров. По инсайдерской информации, битва за абсолют может состояться уже летом.

Напомним, что Даниэль Дюбуа и Александр Усик уже дрались между собой. В августе 2023 года украинец нокаутировал своего соперника в девятом раунде.