Переможець цього поєдинку мав стати не тільки чемпіоном світу за версією IBF, а й наступним суперником Олександра Усика в битві за абсолют. Однак в останній момент поєдинок зірвався через хворобу "Динаміта" й титул залишився в нього.

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Битві за абсолют бути

Дерек Чісора розповів, хто ж тепер стане наступним опонентом українця після форс-мажору. Він заявив, що володар поясів WBA, WBO та WBC проведе поєдинок із Даніелем Дюбуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

"Дюбуа поб'ється з Усиком. Тепер відбудеться цей бій. Усі мають це зрозуміти. Матчмейкери більше не намагаються влаштувати бій Дюбуа з Паркером.

Британська боксерська рада контролю більше нічого про це не говорить. Дюбуа – хлопець, який виписує чеки", – заявив Чісора.

До слова. Також про бажання провести цей бій заявляли вже й обидві команди боксерів. За інсайдерською інформацією, битва за абсолют може відбутися вже влітку.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа й Олександр Усик вже билися між собою. У серпні 2023 року українець нокаутував свого суперника у дев'ятому раунді.