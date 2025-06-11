Известный тренер назвал преемника Реброва во главе сборной Украины

Сергей Ребров возглавляет сборную Украины с лета 2023 года. Под его руководством команда демонстрирует довольно невыразительную игру, из-за чего периодически появляются разговоры о его увольнении.

Своим мнением относительно возможного преемника 51-летнего специалиста поделился украинский тренер Олег Федорчук. Он считает, что есть одна интересная кандидатура на эту должность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport express.

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Кто может заменить Реброва в сборной

Специалист заявил, что Унаи Мельгоса демонстрирует отличную работу с молодежной сборной Украины. В случае хорошего выступления еще и на чемпионате Европы-2025 между командами U-21, именно он станет преемником Сергея Реброва в национальной сборной:

"От молодежной сборной Украины ожиданий много. Думаю, им по силам попасть в четверку лучших на Евро, то есть пробиться в полуфинал. Повторить успех команды Руслана Ротаня, команде Унаи Мельгосы вполне по силам. Возможно, и превзойти. Из группы Украина должна выходить однозначно.

Я не буду сравнивать Мельгосу и Ротаня, но скажу следующее. Унаи Мельгоса очень качественно работает, по-моему. Он мало разговаривает, мало обещает, но качественно выполняет свою работу, объемы которой меня лично поражают. Уверен, если Мельгоса даст с молодежкой хороший результат, именно он и станет преемником Реброва в национальной сборной".

Справка. Молодежная сборная Украины проведет первый матч на Евро-2025 уже 12 июня. Соперником "сине-желтых" станет Дания U-21. Также в группе D сыграют Финляндия и Нидерланды.

Напомним, что накануне Сергей Ребров вошел в топ-5 тренеров сборной Украины по количеству побед.