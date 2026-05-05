В полуфинале плей-офф наша команда уступила Швеции (1:3). Теперь УАФ занимается поиском нового тренера, которым впервые в истории может стать иностранец, сообщает 24 Канал.
Подойдет ли Андреа Мальдера сборной Украины?
Главным кандидатом в СМИ называется 54-летний Андреа Мальдера. Для итальянца это может быть первый самостоятельный опыт работы главного тренера.
Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал свое мнение относительно кандидатуры Андреа. Бывший игрок Гронингена и других нидерландских команд положительно оценивает персону коуча.
"Для всех нас сейчас очень важно сделать выбор тренера, который будет понимать игроков, будет общаться хорошо с игроками и будет на 100% психологом. Он должен быть на уровне с игроками и понимать их. Если говорить о Мальдеру, то мне кажется, что это тренер, который очень сильный тактически и очень понимает игру", – считает Евгений Левченко.
Это тренер, который постоянно улучшает себя и развивается. Думаю, что выступление в Лиге наций и четвертьфинал Евро – это тоже заслуга Мальдеры, как и всего тренерского штаба. Мое мнение: это тот тренер, который может потянуть украинскую сборную,
отметил экс-игрок сборной.
Напомним, что Мальдера уже работал в сборной Украины в роли ассистентом Андрея Шевченко с 2016 по 2021 годы. После ухода из команды итальянец присоединился к команде Роберто Де Дзерби.
Андреа был ассистентом экс-тренера Шахтера в Брайтоне и Марселе, но в Тоттенхэм с ним не пошел. Сейчас "шпоры" бьются за выживание в АПЛ, занимая 17 место.
Чего ждать от сборной Украины в 2026 году?
- Новый тренер должен дебютировать в сборной Украины уже в конце мая. Наша сборная должна провести два товарищеских матча в этот период.
- Одним из соперников будет сборная Дании, с которой "сине-желтые" будут играть 7 июня в Оденсе. Также наша команда должна сыграть против Польши.
- Осенью сборную Украины ждут матчи Лиги наций в дивизионе В. Соперниками "сине-желтых" по группе станут Венгрия, Северная Ирландия и Грузия.