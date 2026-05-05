В полуфинале плей-офф наша команда уступила Швеции (1:3). Теперь УАФ занимается поиском нового тренера, которым впервые в истории может стать иностранец, сообщает 24 Канал.

По теме Мальдера может отказаться от сборной Украины в последний момент из-за странной причины

Подойдет ли Андреа Мальдера сборной Украины?

Главным кандидатом в СМИ называется 54-летний Андреа Мальдера. Для итальянца это может быть первый самостоятельный опыт работы главного тренера.

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал свое мнение относительно кандидатуры Андреа. Бывший игрок Гронингена и других нидерландских команд положительно оценивает персону коуча.

"Для всех нас сейчас очень важно сделать выбор тренера, который будет понимать игроков, будет общаться хорошо с игроками и будет на 100% психологом. Он должен быть на уровне с игроками и понимать их. Если говорить о Мальдеру, то мне кажется, что это тренер, который очень сильный тактически и очень понимает игру", – считает Евгений Левченко.

Это тренер, который постоянно улучшает себя и развивается. Думаю, что выступление в Лиге наций и четвертьфинал Евро – это тоже заслуга Мальдеры, как и всего тренерского штаба. Мое мнение: это тот тренер, который может потянуть украинскую сборную,

отметил экс-игрок сборной.

Напомним, что Мальдера уже работал в сборной Украины в роли ассистентом Андрея Шевченко с 2016 по 2021 годы. После ухода из команды итальянец присоединился к команде Роберто Де Дзерби.

Андреа был ассистентом экс-тренера Шахтера в Брайтоне и Марселе, но в Тоттенхэм с ним не пошел. Сейчас "шпоры" бьются за выживание в АПЛ, занимая 17 место.

Чего ждать от сборной Украины в 2026 году?