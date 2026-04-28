Названы три главных кандидата на пост тренера сборной Украины: кто фаворит для Шевченко

Сборная Украины осталась без главного тренера в апреле этого года. Причиной отставки стал провал в квалификации на чемпионат мира-2026.

Подопечные Сергея Реброва не смогли выполнить задачу по выходу на Мундиаль, который летом пройдет в США, Канаде и Мексике. В полуфинале стадии плей-офф украинцы уступили Швеции (1:3), сообщает UA-Футбол.

Кто в списке УАФ?

Из-за этого УАФ в середине апреля прекратила сотрудничество с Ребровым. Ассоциация пообещала определиться с новым коучем уже в ближайшее время, но пока никакой ясности в этом вопросе нет.

Между тем в СМИ уже назвали трех главных претендентов на роль нового коуча "сине-желтых". Сообщается, что УАФ выбирает между Мирном Маркевичем, Андреа Мальдерой и Игорем Йовичевичем.

При этом в середине самой организации нет единодушия по этому вопросу. Больше всего поддержки в УАФ пока имеет кондидатура Маркевича, которого видит тренером главное окружение Андрея Шевченко.

В свою очередь сам президент УАФ не уверен в этом варианте и является сторонником варианта с Андреа Мальдерой. В свое время итальянец был ассистентом Шевченко, когда тот тренировал сборную Украины.

Что же касается Йовичевича, то здесь главным сторонником хорвата называется Сергей Ребров, который остается первым вице-президентом УАФ. По информации журналиста Игоря Цыганыка, экс-тренер сборной видит именно Игоря своим преемником.

Однако главной проблемой могут стать финансы УАФ. После невыхода на Мундиаль ассоциации придется выбрать более бюджетный вариант и Йовичевич не является таким кандидатом.

