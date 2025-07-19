Кто выиграет битву за абсолют: прогноз на бой Усик – Дюбуа от ИИ

Искусственный интеллект сделал прогноз на битву украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Самый популярный чат-бот ChatGPT назвал победителя боя и выделил сильные стороны каждого из боксеров.

Украинский боксер Александр Усик второй раз в своей карьере сразится за абсолютное чемпионство в супертяжелом дивизионе. Соперником чемпиона WBA, WBC и WBO станет обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа, пишет 24 Канал.

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Сильные стороны Усика и Дюбуа

Искусственный интеллект выделил сильные качества каждого из боксеров. Усик обладает уникальным боксерским IQ и будет искать слабые места у британца. Александр имеет огромный опыт поединков с топ-боксерами, такими как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Дерек Чисора.

Даниэль Дюбуа моложе украинца на одиннадцать лет. Британец обладает нокаутирующим ударом и великолепными физическими качествами. "Динамит" мотивирован отомстить Усику за поражение в первом поединке, которое считает несправедливым.

Кто преобладает / Скриншот с ChatGPT

Прогноз по раундам

В первых трех раундах Усик будет действовать осторожно. Зато Дюбуа будет очень активным и будет наносить немало ударов.

С 4 по 6 раунды украинец будет наращивать темп и контратаковать. Британец начнет уставать, но продолжит давление.

7-9 раунды могут стать ключевыми. В этот период Усик должен перехватить инициативу и отправить Дюбуа в нокдаун.

Если бой продлится, то в 10-12 раундах Усик полностью будет контролировать бой, который может завершиться досрочно.

Кто выиграет бой Усик – Дюбуа

Искусственный интеллект уверен в победе Александра Усика. Вероятнее всего, украинец досрочно завершит бой в 8-10 раунде техническим нокаутом. Если Дюбуа выдержит всю дистанцию, то Усик победит единогласным решением судей с приблизительным счетом 117 – 111.

По мнению ИИ, Усик останется непобежденным боксером и второй раз станет абсолютным чемпионом мира.

Напомним, что бой за абсолют Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне ориентировочно начнется в 23:30 по киевскому времени.

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