Український боксер Олександр Усик вдруге у своїй кар'єрі битиметься за абсолютне чемпіонство у надважкому дивізіоні. Суперником чемпіона WBA, WBC та WBO стане володар поясу IBF Даніель Дюбуа, пише 24 Канал.

До теми Бій Усик – Дюбуа 2: онлайн-трансляція поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу

Сильні сторони Усика та Дюбуа

Штучний інтелект виділив сильні якості кожного з боксерів. Усик володіє унікальним боксерським IQ та шукатиме слабкі місця у британця. Олександр має величезний досвід поєдинків з топ-боксерами, такими як Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Дерек Чісора.

Даніель Дюбуа молодший за українця на одинадцять років. Британець володіє нокаутуючим ударом та чудовими фізичними якостями. "Динаміт" мотивований помститися Усику за поразку в першому поєдинку, яку вважає несправедливою.

Хто переважає / Скриншот із ChatGPT

Прогноз по раундах

У перших трьох раундах Усик діятиме обережно. Натомість Дюбуа буде дуже активним та завдаватиме чимало ударів.

З 4 по 6 раунди українець нарощуватиме темп та буде контратакувати. Британець почне втомлюватися, але продовжить тиск.

7-9 раунди можуть стати ключовими. У цей період Усик повинен перехопити ініціативу та відправити Дюбуа в нокдаун.

Якщо бій триватиме, то у 10-12 раундах Усик повністю контролюватиме бій, який може завершитися достроково.

Хто виграє бій Усик – Дюбуа

Штучний інтелект впевнений у перемозі Олександра Усика. Найімовірніше, українець достроково завершить бій у 8-10 раунді технічним нокаутом. Якщо Дюбуа витримає всю дистанцію, то Усик переможе одностайним рішенням суддів з приблизним рахунком 117 – 111.

На думку ШІ, Усик залишиться непереможеним боксером та друге стане абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що бій за абсолют Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" у Лондоні орієнтовно розпочнеться о 23:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, як відео з Усиком підірвало мережу та стало трендом.