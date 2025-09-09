Укр Рус
Sport News 24 Футбол Пока без Украины: кто уже вышел на чемпионат мира по футболу 2026 года
9 сентября, 19:20
2

Пока без Украины: кто уже вышел на чемпионат мира по футболу 2026 года

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Чемпионат мира по футболу в 2026 году впервые примет 48 команд.
  • Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Летом 2026 года США, Канада и Мексика примут чемпионат мира по футбол. Вашему вниманию список национальных сборных, которые уже гарантировали себе участие на Мундиале.

Квалификация на чемпионат мира-2026 близка к завершению. Уже в ноябре 2025 года будут известны 42 участника Мундиаля из 48-ми, сообщает 24 Канал.

По теме Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица

Кто вышел на ЧМ-2026?

Чемпионат мира впервые в истории примет 48 участников. ФИФА пошла на расширение турнира, увеличив квоты для конфедераций. Таким образом, на турнире представительство конфедераций будет следующим:

  • Европа (УЕФА) – 16 команд
  • Африка (КАФ) – 9 команд
  • Азия (АФК) – 8 команд
  • Южная Америка (КОНМЕБОЛ) – 6 команд
  • Северная Америка (КОНКАКАФ) – 3 команды
  • Океания (ОФК) – 1 команда
  • Страны-хозяйки – 3 команды
  • Межконтинентальный плей-офф – 2 команды

Собственно, в межконтинентальный плей-офф попадут шесть команд (2 из КОНКАКАФ и по одной из КАФ, АФК, КОНМЕБОЛ и ОФК). Уже в марте следующего года они и определят в матчах на вылет обладателей двух путевок на ЧМ. На данный момент уже известны 18 участников Мундиаля:

  • США (страна-хозяйка)
  • Канада (страна-хозяйка)
  • Мексика (страна-хозяйка)
  • Япония (АФК)
  • Новая Зеландия (ОФК)
  • Иран (АФК)
  • Аргентина (КОНМЕБОЛ)
  • Узбекистан (АФК)
  • Южная Корея (АФК)
  • Иордания (АФК)
  • Австралия (АФК)
  • Бразилия (КОНМЕБОЛ)
  • Уругвай (КОНМЕБОЛ)
  • Эквадор (КОНМЕБОЛ)
  • Колумбия (КОНМЕБОЛ)
  • Парагвай (КОНМЕБОЛ)
  • Марокко (КАФ)
  • Тунис (КАФ)

Сам турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи примут 16 стадионов в США, Канаде и Мексике. Участники чемпионата мира будут распределены на 12 групп по четыре команды.

Сборная Украины играет в отборочной группе D в зоне УЕФА. Соперниками нашей команды по квартету являются Франция, Исландия и Азербайджан. Напрямую на Мундиаль выйдет победитель группы, тогда как второе место будет играть в стыковых матчах.