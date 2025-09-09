Поки без України: хто вже вийшов на чемпіонат світу з футболу 2026 року
- Чемпіонат світу з футболу у 2026 році вперше прийме 48 команд.
- Турнір пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.
Влітку 2026 року США, Канада та Мексика приймуть чемпіонат світу з футбол. Вашій увазі – список національних збірних, які вже гарантували собі участь на Мундіалі.
Кваліфікація на чемпіонат світу-2026 близька до завершення. Вже у листопаді 2025 року будуть відомі 42 учасники Мундіалю з 48-ми, повідомляє 24 Канал.
Хто вийшов на ЧС-2026?
Чемпіонат світу вперше в історії прийме 48 учасників. ФІФА пішла на розширення турніру, збільшивши квоти для конфедерацій. Таким чином, на турнірі представництво конфедерацій буде наступним:
- Європа (УЄФА) – 16 команд
- Африка (КАФ) – 9 команд
- Азія (АФК) – 8 команд
- Південна Америка (КОНМЕБОЛ) – 6 команд
- Північна Америка (КОНКАКАФ) – 3 команди
- Океанія (ОФК) – 1 команда
- Країни-господарі – 3 команди
- Міжконтинентальний плей-оф – 2 команди
Власне, у міжконтинентальний плей-оф потраплять шість команд (2 з КОНКАКАФ та по одній з КАФ, АФК, КОНМЕБОЛ та ОФК). Вже у березні наступного року вони і визначать у матчах на виліт володарів двох путівок на ЧС. На даний момент вже відомі 18 учасників Мундіалю:
- США (країна-господар)
- Канада (країна-господар)
- Мексика (країна-господар)
- Японія (АФК)
- Нова Зеландія (ОФК)
- Іран (АФК)
- Аргентина (КОНМЕБОЛ)
- Узбекистан (АФК)
- Південна Корея (АФК)
- Йорданія (АФК)
- Австралія (АФК)
- Бразилія (КОНМЕБОЛ)
- Уругвай (КОНМЕБОЛ)
- Еквадор (КОНМЕБОЛ)
- Колумбія (КОНМЕБОЛ)
- Парагвай (КОНМЕБОЛ)
- Марокко (КАФ)
- Туніс (КАФ)
Сам турнір пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Матчі приймуть 16 стадіонів у США, Канаді та Мексиці. Учасники чемпіонату світу будуть розподілені на 12 груп по чотири команди.
Збірна України грає у відбірковій групі D в зоні УЄФА. Суперниками нашої команди по квартету є Франція, Ісландія та Азербайджан. Напряму на Мундіаль вийде переможець групи, тоді як друге місце гратиме у стикових матчах.