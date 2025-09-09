Укр Рус
9 вересня, 19:20
Поки без України: хто вже вийшов на чемпіонат світу з футболу 2026 року

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Чемпіонат світу з футболу у 2026 році вперше прийме 48 команд.
  • Турнір пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Влітку 2026 року США, Канада та Мексика приймуть чемпіонат світу з футбол. Вашій увазі – список національних збірних, які вже гарантували собі участь на Мундіалі.

Кваліфікація на чемпіонат світу-2026 близька до завершення. Вже у листопаді 2025 року будуть відомі 42 учасники Мундіалю з 48-ми, повідомляє 24 Канал.

Хто вийшов на ЧС-2026?

Чемпіонат світу вперше в історії прийме 48 учасників. ФІФА пішла на розширення турніру, збільшивши квоти для конфедерацій. Таким чином, на турнірі представництво конфедерацій буде наступним:

  • Європа (УЄФА) – 16 команд
  • Африка (КАФ) – 9 команд
  • Азія (АФК) – 8 команд
  • Південна Америка (КОНМЕБОЛ) – 6 команд
  • Північна Америка (КОНКАКАФ) – 3 команди
  • Океанія (ОФК) – 1 команда
  • Країни-господарі – 3 команди
  • Міжконтинентальний плей-оф – 2 команди

Власне, у міжконтинентальний плей-оф потраплять шість команд (2 з КОНКАКАФ та по одній з КАФ, АФК, КОНМЕБОЛ та ОФК). Вже у березні наступного року вони і визначать у матчах на виліт володарів двох путівок на ЧС. На даний момент вже відомі 18 учасників Мундіалю:

  • США (країна-господар)
  • Канада (країна-господар)
  • Мексика (країна-господар)
  • Японія (АФК)
  • Нова Зеландія (ОФК)
  • Іран (АФК)
  • Аргентина (КОНМЕБОЛ)
  • Узбекистан (АФК)
  • Південна Корея (АФК)
  • Йорданія (АФК)
  • Австралія (АФК)
  • Бразилія (КОНМЕБОЛ)
  • Уругвай (КОНМЕБОЛ)
  • Еквадор (КОНМЕБОЛ)
  • Колумбія (КОНМЕБОЛ)
  • Парагвай (КОНМЕБОЛ)
  • Марокко (КАФ)
  • Туніс (КАФ)

Сам турнір пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Матчі приймуть 16 стадіонів у США, Канаді та Мексиці. Учасники чемпіонату світу будуть розподілені на 12 груп по чотири команди.

Збірна України грає у відбірковій групі D в зоні УЄФА. Суперниками нашої команди по квартету є Франція, Ісландія та Азербайджан. Напряму на Мундіаль вийде переможець групи, тоді як друге місце гратиме у стикових матчах.