Женская сборная Украины по теннису пробилась в четверку сильнейших команд на планете. Этот выдающийся успех позволил "сине-желтым" заработать солидные призовые.

Кубок Билли Джин Кинг проводится под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Призовой фонд финального турнира составляет восемь миллионов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Сколько заработала сборная Украины в Кубке Билли Джин Кинг?

За выход в полуфинал украинская команда заработала 775 тысяч долларов. Такую же сумму получит другой полуфиналист, который потерпит поражение в матче США – Великобритания, что состоится 20 сентября.

На Кубке Билли Джин Кинг сборную Украины представляли Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Надежда Киченок и Людмила Киченок. Капитаном команды был Андрей Марченко.

Интересно, что триумфатор престижного турнира заработает почти три миллиона долларов, а финалист – 1 миллион 975 тысяч долларов. Поэтому участники финального турнира получат немалые суммы.

Как Украина выступила в финальной части Кубка Билли Джин Кинг?