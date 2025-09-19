України з історичним рекордом завершила Кубок Біллі Джин Кінг: скільки заробили тенісистки
- Жіноча збірна України з тенісу вперше вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг, заробивши 775 тисяч доларів.
- У складі української команди виступали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Надія Кіченок і Людмила Кіченок під керівництвом капітана Андрія Марченка.
Жіноча збірна України з тенісу пробилася до четвірки найсильніших команд на планеті. Цей видатний успіх дозволив "синьо-жовтим" заробити солідні призові.
Кубок Біллі Джин Кінг проводиться під егідою Міжнародної федерації тенісу (ITF). Призовий фонд фінального турніру складає вісім мільйонів доларів, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".
До теми Збірна України програла Італії та не пробилася у фінал Кубка Біллі Джин Кінг
Скільки заробила збірна України у Кубку Біллі Джин Кінг?
За вихід у півфінал українська команда заробила 775 тисяч доларів. Таку ж суму отримає інший півфіналіст, який зазнає поразки у матчі США – Велика Британія, що відбудеться 20 вересня.
На Кубку Біллі Джин Кінг збірну України представляли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Надія Кіченок і Людмила Кіченок. Капітаном команди був Андрій Марченко.
Цікаво, що тріумфатор престижного турніру заробить майже три мільйони доларів, а фіналіст – 1 мільйон 975 тисяч доларів. Тож учасники фінального турніру отримають чималі суми.
Як Україна виступила у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг?
- Жіноча збірна України вперше у своїй історії взяла участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Раніше турнір мав назву Кубок Федерації.
- У чвертьфіналі українські тенісистки зіграли проти збірної Іспанії. Завдяки перемогам Марти Костюк та Еліни Світоліної наша збірна вперше опинилася у четвірці найкращих. Легендарний тенісист Сергій Стаховський високо оцінив досягнення українок.
- У півфіналі суперником України була Італія – чинна чемпіонка турніру. У першому матчі протистояння Марта Костюк здобула перемогу. На жаль, Еліна Світоліна і парний тандем у складі Марти Костюк і Людмили Кіченок програли свої поєдинки.