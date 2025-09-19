Жіноча збірна України з тенісу пробилася до четвірки найсильніших команд на планеті. Цей видатний успіх дозволив "синьо-жовтим" заробити солідні призові.

Кубок Біллі Джин Кінг проводиться під егідою Міжнародної федерації тенісу (ITF). Призовий фонд фінального турніру складає вісім мільйонів доларів, пише 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Скільки заробила збірна України у Кубку Біллі Джин Кінг?

За вихід у півфінал українська команда заробила 775 тисяч доларів. Таку ж суму отримає інший півфіналіст, який зазнає поразки у матчі США – Велика Британія, що відбудеться 20 вересня.

На Кубку Біллі Джин Кінг збірну України представляли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Надія Кіченок і Людмила Кіченок. Капітаном команди був Андрій Марченко.

Цікаво, що тріумфатор престижного турніру заробить майже три мільйони доларів, а фіналіст – 1 мільйон 975 тисяч доларів. Тож учасники фінального турніру отримають чималі суми.

Як Україна виступила у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг?