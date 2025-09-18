У чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг українки Еліна Світоліна та Марта Костюк здолали представниць збірної Іспанії та вийшли до півфіналу. Цей результат став закономірним для наших тенісисток, сказав в ексклюзивному коментарі 24 Каналу Сергій Стаховський.

Як Стаховський оцінив вихід українок у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг?

Представниці збірної України Еліна Світоліна та Марта Костюк перемогли дуже сильних суперниць. Завдяки їхній самовідданій грі вдалося здобути історичний результат.

Це найкраще досягнення в командних змаганнях з тенісу в історії незалежної України. Класний результат, вони обіграли дуже сильну збірну Іспанії,

– сказав Стаховський.

У півфіналі збірну України очікує зустріч з чинними чемпіонками турніру збірною Італії. На думку Стаховського, дівчатам до снаги здолати титулованих суперниць.

"Завтра нас очікує протистояння проти італійок. Я від початку змагань вважаю збірну України фаворитами, якщо дивитися на склад нашої команди та рівень наших дівчат. Дуже якісні перший і другий номери: Еліна Світоліна і Марта Костюк, плюс у нас є Юлія Стародубцева. Тож ми покриваємо та заповнюємо усі клітини в нашій команді сильними гравчинями", – зауважив Стаховський.

Хто фаворит протистояння Україна – Італія?

Сергій Стаховський вважає, що українські тенісистки зможуть створити сенсацію на турнірі та здобути заповітний трофей.

Завтра з Італією буде цікавий матч. Еліна вже грала в цьому році з Жасмін Паоліні на Вімблдоні та обіграла її (2:1 – 24 Канал). У Марти гарний трек з її другим номером. Тому я вважаю нас фаворитами у протистоянні з італійками. Я вважаю, що ми будемо у фіналі. Дуже сподіваюся, що наші дівчати привезуть додому цей трофей. Попри чемпіонський статус суперниць, нашим дівчатам до снаги здолати італійок,

– сказав Стаховський.

Сергій Стаховський зазначив, що наразі продовжує службу в лавах Збройних сил України, а тому не зміг виїхати на змагання та підтримати наших тенісисток.

Довідка. Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг триватиме у Китаї з 16 до 21 вересня. Після зміни формату збірна України вперше потрапила до вирішальної стадії.

Як України виступила у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг?

У першому поєдинку матчевого протистояння Україна – Іспанія Марта Костюк перемогла Джессіку Бузас Манейро за підсумком двох сетів – 2:0 (7:6, 6:2).

У другому матчі зустрілися лідерки національного рейтингу своїх країн – Еліна Світоліна та Паула Бадоса. У напруженому поєдинку перемогу здобула представниця збірної України – 2:1 (5:7, 6:2, 7:5).

Півфінал Кубка Біллі Джин Кінг Україна – Італія відбудеться у п'ятницю, 19 вересня. Старт протистояння заплановано на 12:00 за київським часом.

