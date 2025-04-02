Швентек не сыграет против сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг

В польском Радоме с 10 по 12 апреля состоятся матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг. За выход в финальный раунд турнира на групповом этапе будут бороться между собой теннисистки сборных Украины, Польши и Швейцарии.

Этот отборочный турнир пропустит вторая ракетка мира Ига Швентек. Об этом польская теннисистка рассказала на своей странице в инстаграме, информирует 24 Канал.

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Потеря для польской команды

Она не сообщила причину, почему именно приняла такое решение. Звездная спортсменка лишь отметила, что хочет уделить больше внимания себе и тренировкам к следующим матчам.

"Приняла это сложное решение, которое, знаю, совсем не такое, что хотели бы услышать фаны, особенно в Польше. Несмотря на это, для меня сейчас это решение является правильным.

Я всегда представляла свою страну с гордостью. Играла все, чтобы потом выступить за нее в прошлом году. И я невероятно горжусь историческим достижением команды: полуфиналом Кубка Билли Джин Кинг и финалом United Cup. Теперь же настало время для достижения баланса, большего внимания на себе и тренировках", – написала Швентек.

К слову. Украина и Польша будут играть между собой 11 апреля, а на следующий день "сине-желтые" будут противостоять Швейцарии. В финальный раунд выйдет только победитель группы.

Отметим, что Украину в отборе на Кубок Билли Джин Кинг будут представлять пять теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Катарина Завацкая. "Сине-желтые" еще ни разу в истории не играли в финальном раунде самого престижного женского командного турнира.

Напомним, что Билли Джин Кинг, в честь которой называется соревнование, недавно возобновила обучение в Университете. Она это сделала после паузы в более 60 лет.