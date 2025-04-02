Соперницы обменялись победами в первых двух сетах. Поэтому судьба матча должна была решаться в третьей партии, но она не была завершена, сообщает 24 Канал.

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Ужасное событие

При счете 3:5 (15:30) британка неожиданно потеряла сознание. Она выполняла подачу и внезапно упала на корт.

К Франчески сразу же подбежали врачи и судья. Они оказали экстренную медицинскую помощь и посадили на кресло колесное.

24-летняя теннисистка не смогла самостоятельно покинуть корт. Ее вывезли под аплодисменты озадаченных болельщиков.

Как Франческа Джонс потеряла сознание: смотрите видео

Справка. Франческа Джонс родилась с редким генетическим заболеванием – без двух пальцев на руках и трех на ногах. Британка регулярно испытывает проблемы с судорогами во время матчей, из-за чего часто снимается с игр.

Напомним, что в конце марта подобная жуткая ситуация произошла в боксе – на ринге потерял сознание 40-летний боец Габриэль Оланреваджу. К сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь.