Украину в одиночном разряде представляли пять теннисисток. Лучше всего выступили Элина Свитолина и Марта Костюк, которые пробилась в 1/8 финала, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских спортсменок

Такой результат позволил им улучшить позиции в мировом рейтинге. Уроженка Одессы впервые за десять месяцев вернулась в топ-20 (18-е место), а киевлянка поднялась на 24-ю строчку.

Две другие украинки из топ-100 вылетели уже в первом круге с турнира в Майами и несколько потеряли свои позиции. Даяна Ястремская теперь располагается на 46-м месте, а Ангелина Калинина – на 68-м. Юлия Стародубцева благодаря дебютному выходу в основную сетку "тысячника" в Майами поднялась на пять ступенек и почти вплотную приблизилась к сотне сильнейших.

Украинки в топ-250 мирового рейтинга

  • 18. Элина Свитолина – 2240 очков (+4 позиции)
  • 24. Марта Костюк – 1805 (+5)
  • 46. Даяна Ястремская – 1229 (-4)
  • 68. Ангелина Калинина – 962 (-13)
  • 103. Юлия Стародубцева – 711 (+5)
  • 136. Дарья Снигур – 536 (+1)
  • 207. Анастасия Соболева – 350 (-10)
  • 238. Леся Цуренко – 301 (-29)
  • 247. Екатерина Завацкая – 285 (+3)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, в десятку вернулась Паула Бадоса, а оставила ее Эмма Наварро.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Арина Соболенко ("нейтральная") – 10541 очков
  2. Ига Швентек (Польша) – 7470
  3. Коко Гофф (США) – 6063
  4. Джессика Пегула (США) – 5796
  5. Мэдисон Киз (США) – 4949
  6. Жасмин Паолини (Италия) – 4843 (+1 позиция)
  7. Мирра Андреева ("нейтральная") – 4775 (-1)
  8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4135 (+1)
  9. Паула Бадоса (Испания) – 3821 (+2)
  10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3808 (-2)