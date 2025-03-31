Украину в одиночном разряде представляли пять теннисисток. Лучше всего выступили Элина Свитолина и Марта Костюк, которые пробилась в 1/8 финала, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских спортсменок

Такой результат позволил им улучшить позиции в мировом рейтинге. Уроженка Одессы впервые за десять месяцев вернулась в топ-20 (18-е место), а киевлянка поднялась на 24-ю строчку.

Две другие украинки из топ-100 вылетели уже в первом круге с турнира в Майами и несколько потеряли свои позиции. Даяна Ястремская теперь располагается на 46-м месте, а Ангелина Калинина – на 68-м. Юлия Стародубцева благодаря дебютному выходу в основную сетку "тысячника" в Майами поднялась на пять ступенек и почти вплотную приблизилась к сотне сильнейших.

Украинки в топ-250 мирового рейтинга

18. Элина Свитолина – 2240 очков (+4 позиции)

24. Марта Костюк – 1805 (+5)

46. Даяна Ястремская – 1229 (-4)

68. Ангелина Калинина – 962 (-13)

103. Юлия Стародубцева – 711 (+5)

136. Дарья Снигур – 536 (+1)

207. Анастасия Соболева – 350 (-10)

238. Леся Цуренко – 301 (-29)

247. Екатерина Завацкая – 285 (+3)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, в десятку вернулась Паула Бадоса, а оставила ее Эмма Наварро.

Рейтинг WTA: топ-10