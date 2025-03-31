Украину в одиночном разряде представляли пять теннисисток. Лучше всего выступили Элина Свитолина и Марта Костюк, которые пробилась в 1/8 финала, сообщает 24 Канал.
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Как изменились позиции украинских спортсменок
Такой результат позволил им улучшить позиции в мировом рейтинге. Уроженка Одессы впервые за десять месяцев вернулась в топ-20 (18-е место), а киевлянка поднялась на 24-ю строчку.
Две другие украинки из топ-100 вылетели уже в первом круге с турнира в Майами и несколько потеряли свои позиции. Даяна Ястремская теперь располагается на 46-м месте, а Ангелина Калинина – на 68-м. Юлия Стародубцева благодаря дебютному выходу в основную сетку "тысячника" в Майами поднялась на пять ступенек и почти вплотную приблизилась к сотне сильнейших.
Украинки в топ-250 мирового рейтинга
- 18. Элина Свитолина – 2240 очков (+4 позиции)
- 24. Марта Костюк – 1805 (+5)
- 46. Даяна Ястремская – 1229 (-4)
- 68. Ангелина Калинина – 962 (-13)
- 103. Юлия Стародубцева – 711 (+5)
- 136. Дарья Снигур – 536 (+1)
- 207. Анастасия Соболева – 350 (-10)
- 238. Леся Цуренко – 301 (-29)
- 247. Екатерина Завацкая – 285 (+3)
Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, в десятку вернулась Паула Бадоса, а оставила ее Эмма Наварро.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 10541 очков
- Ига Швентек (Польша) – 7470
- Коко Гофф (США) – 6063
- Джессика Пегула (США) – 5796
- Мэдисон Киз (США) – 4949
- Жасмин Паолини (Италия) – 4843 (+1 позиция)
- Мирра Андреева ("нейтральная") – 4775 (-1)
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4135 (+1)
- Паула Бадоса (Испания) – 3821 (+2)
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 3808 (-2)