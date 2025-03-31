Україну в одиночному розряді представляли п'ять тенісисток. Найкраще виступили Еліна Світоліна та Марта Костюк, які пробилася до 1/8 фіналу, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Будинок українських тенісисток постраждав внаслідок російського обстрілу

Як змінилися позиції українських спортсменок

Такий результат дозволив їм покращити позиції у світовому рейтингу. Уродженка Одеси вперше за десять місяців повернулася в топ-20 (18-те місце), а киянка піднялася на 24-ту сходинку.

Дві інші українки з топ-100 вилетіли вже в першому колі з турніру в Маямі та дещо втратили свої позиції. Даяна Ястремська тепер розташовується на 46-му місці, а Ангеліна Калініна – на 68-му. Юлія Стародубцева завдяки дебютному виходу в основну сітку "тисячника" в Маямі піднялася на п'ять сходинок і майже впритул наблизилася до сотні найсильніших.

Українки в топ-250 світового рейтингу

18. Еліна Світоліна – 2240 очок (+4 позиції)

24. Марта Костюк – 1805 (+5)

46. Даяна Ястремська – 1229 (-4)

68. Ангеліна Калініна – 962 (-13)

103. Юлія Стародубцева – 711 (+5)

136. Дарія Снігур – 536 (+1)

207. Анастасія Соболєва – 350 (-10)

238. Леся Цуренко – 301 (-29)

247. Катерина Завацька – 285 (+3)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнко, у десятку повернулася Паула Бадоса, а залишила її Емма Наварро.

Рейтинг WTA: топ-10