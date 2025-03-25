Лидерам национального рейтинга Украины противостояли одни из лучших теннисисток мира. Они играли против Джессики Пегулы (WTA: 4) и Иги Швентек (WTA: 2) соответственно и, к сожалению, не смогли пробиться в следующий круг, сообщает 24 Канал.

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Марта Костюк – Джессика Пегула 0:2 (2:6, 3:6)

В первом сете киевлянка практически не имела шансов на победу. Она отдала две свои подачи, а сама выиграла суммарно всего три розыгрыша на приеме.

Вторая же партия началась гораздо перспективнее – Костюк повела со счетом 3:0. Однако после этого американка смогла собраться и сделала эффектный камбэк, выиграв шесть подряд геймов, благодаря которым закрыла игру.

Смотрите видеообзор матча Костюк – Пегула

Элина Свитолина – Ига Швентек 0:2 (6:7, 3:6)

Гораздо более конкурентным выдался поединок между одесситкой и второй ракеткой мира. Это было их четвертое очное противостояние, в котором представительница Польши одержала третью победу.

В первом сете Ига трижды выходила вперед с брейком, но каждый раз Элина сразу же отыгрывалась. Все решалось на тай-брейке, в котором счет был 5:5, но последние два очка выиграла все же Швентек.

Вторую партию Свитолина начала с брейка, но не смогла развить успех, проиграв четыре подряд гейма. После этого украинка сократила разницу в счете до минимума, но на большее на этот раз ее не хватило, в итоге – 3:6.

Смотрите видеообзор матча Свитолина – Швентек

К слову. Всего в турнире в Майами принимали участие пять украинок. В первом круге вылетели: Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Отметим, что в четвертьфинале Джессика Пегула сыграет с Эммой Радукану, а соперницей Иги Швентек будет Александра Эала.