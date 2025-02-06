Реал благодаря голу дебютанта вырвал победу в Кубке Испании: как сыграл Лунин

Реал продолжает уверенно шагать к очередному трофею. "Королевскому клубу" осталось несколько шагов до финала Кубка Испании-2024/2025.

Леганес – Реал 2:3

Голы: Крус, 39 (П), 59 – Модрич, 18, Эндрик, 25, Гонсало Гарсия, 90+3

Сегодня, 5 февраля, в Испании состоялся четвертьфинальный матч Кубка Короля сезона-2024/2025. Реал на выезде сыграл против Леганеса, сообщает 24 канал.

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Феерический первый тайм

В начале игры Леганес решил забить быстрый мяч. Уже на первых минутах Андрей Лунин спас Реал от пропущенного гола, парировав удар игрока хозяев с близкой дистанции.

Близко к середине первого тайма Реал открыл счет голам в кубковом поединке. На 18-й минуте матча отличился ветеран "сливочных" Лука Модрич.

Реал почти сразу удвоил свое преимущество после гола капитана команды. Вторым забитым мячом отметился юный талант мадридцев Эндрик.

Леганес получил возможность сравнять счет в конце первой половины игры. "Огурцы" заработали пенальти, который реализовал Хуан Крус – Андрей Лунин едва не дотянулся до мяча.

Лунину снова не везет

Реал активно начал второй тайм, пытаясь увеличить свое преимущество. "Королевский клуб" за несколько минут создал три опасных момента, но мяч не хотел идти в ворота Леганеса.

На 59-й минуте матча Хуан Крус оформил дубль и сравнял счет. Испанский полузащитник попал в игрока Реала, после чего мяч с рикошетом залетел в ворота "Королевского клуба" – Лунин не имел шансов парировать удар.

Мадридцы продолжили контролировать мяч и наседать на ворота "огурцов". На 74-й минуте матча Браим Диас вышел на свидание с голкипером, но попал в перекладину.

В конце основного времени Браим Диас и Орельен Тчуамени имели возможность вырвать победу, но голкипер Леганеса отразил выстрелы игроков Реала. За несколько минут до финального свистка дебютант "сливочных" Гонсало Гарсия вывел мадридцев вперед.

В итоге Реал смог одолеть Леганес со счетом 3:2. "Королевский клуб" в зрелищном матче вышел в полуфинал Кубка Испании сезона-2024/2025.