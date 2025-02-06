Леганес – Реал 2:3

Голи: Крус, 39 (П), 59 – Модрич, 18, Ендрік, 25, Гонсало Гарсія, 90+3

Сьогодні, 5 лютого, в Іспанії відбувся чвертьфінальний матч Кубка Короля сезону-2024/2025. Реал на виїзді зіграв проти Леганеса, повідомляє 24 канал.

Читайте також Попереду топові матчі: як Анчелотті змінить Реал на важливі ігри у Ла Лізі та ЛЧ

Феєричний перший тайм

На початку гри Леганес вирішив забити швидкий м'яч. Вже на перших хвилинах Андрій Лунін врятував Реал від пропущеного голу, парируваши удар гравця господарів з близької дистанції.

Близько до середини першого тайму Реал відкрив лік голам у кубковому поєдинку. На 18-й хвилині матчу відзначився ветеран "вершкових" Лука Модріч.

Реал майже одразу подвоїв свою перевагу після голу капітана команди. Другим забитим м'ячем відзначився юний талант мадридців Ендрік.

Леганес отримав нагоду зрівняти рахунок наприкінці першої половини гри. "Огірки" заробили пенальті, який реалізував Хуан Крус – Андрій Лунін ледь не дотягнувся до м'яча.

Луніну знову не щастить

Реал активно розпочав другий тайм, намагаючись збільшити свою перевагу. "Королівський клуб" за декілька хвилин створив три небезпечні моменти, але м'яч не хотів йти у ворота Леганеса.

На 59-й хвилині матчу Хуан Крус оформив дубль та зрівняв рахунок. Іспанський півзахисник влучив у гравця Реала, після чого м'яч з рикошетом залетів у ворота "Королівського клубу" – Лунін не мав шансів парирувати удар.

Мадридці продовжили контролювати м'яч та насідати на ворота "огірків". На 74-й хвилині матчу Браїм Діас вийшов на побачення з голкіпером, але влучив у поперечку.

Наприкінці основного часу Браїм Діас та Орельєн Тчуамені мали нагоду вирвати перемогу, але голкіпер Леганеса відбив постріли гравців Реала. За декілька хвилин до фінального свистка дебютант "вершкових" Гонсало Гарсія вивів мадридців вперед.

У підсумку Реал зміг здолати Леганес з рахунком 3:2. "Королівський клуб" у видовищному матчі вийшов у півфінал Кубку Іспанії сезону-2024/2025.