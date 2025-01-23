С 23 по 26 января в Антгольц-Антерсельве состоится очередной этап Кубка мира-2024/2025. Первой гонкой этого этапа станет женский спринт, пишет 24 канал со ссылкой на "Украинский биатлон".

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Кто будет представлять Украину в спринте

В первой гонке в Антгольц-Антерсельве за сборную Украины будет выступать 5 представительниц. Среди них Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.

Состав сборной Украины на женский спринт в Антгольц-Антерсельве:

21. Кристина Дмитренко

30. Юлия Джима

51. Елена Городна

68. Ирина Петренко

78. Анастасия Меркушина

Обратите внимание! Биатлонная гонка начнется в 15:30 по киевскому времени.

Отметим, что мужской спринт состоится 24 января в 15:30 по киевскому времени.