З 23 до 26 січня в Антгольц-Антерсельві відбудеться черговий етап Кубка світу-2024/2025. Першою гонкою цього етапу стане жіночий спринт, пише 24 канал з посиланням на "Український біатлон".
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Хто представлятиме Україну у спринті
У першій гонці в Антгольц-Антерсельві за збірну України виступатиме 5 представниць. Серед них Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.
Склад збірної України на жіночий спринт в Антгольц-Антерсельві:
21. Христина Дмитренко
30. Юлія Джима
51. Олена Городна
68. Ірина Петренко
78. Анастасія Меркушина
Зверніть увагу! Біатлонна гонка розпочнеться о 15:30 за київським часом.
Відзначимо, що чоловічий спринт відбудеться 24 січня о 15:30 за київським часом.