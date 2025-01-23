Все в сборе: кто будет представлять Украину в женском спринте в Антгольц-Антерсельве
В четверг, 23 января, начался этап Кубка мира в Антхольц-Антерсельве. Первой гонкой станет женский спринт.
С 23 по 26 января в Антгольц-Антерсельве состоится очередной этап Кубка мира-2024/2025. Первой гонкой этого этапа станет женский спринт, пишет 24 канал со ссылкой на "Украинский биатлон".
Читайте также Шестой этап Кубка мира: расписание биатлонных гонок в Антгольц-Антерсельве
Кто будет представлять Украину в спринте
В первой гонке в Антгольц-Антерсельве за сборную Украины будет выступать 5 представительниц. Среди них Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.
Состав сборной Украины на женский спринт в Антгольц-Антерсельве:
21. Кристина Дмитренко
30. Юлия Джима
51. Елена Городна
68. Ирина Петренко
78. Анастасия Меркушина
Обратите внимание! Биатлонная гонка начнется в 15:30 по киевскому времени.
Отметим, что мужской спринт состоится 24 января в 15:30 по киевскому времени.