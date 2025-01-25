Джима с тремя кругами штрафа забежала в топ-20 женского персьюта в Антхольце

В итальянском Антгольц-Антерсельве продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Программу третьего соревновательного дня открыла женская гонка преследования.

В субботу, 25 января, в Антхольце состоялся женский персьют. По итогам спринта в гонку отобрались четыре украинки, пишет 24 Канал.

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Две украинки попали в зачетную зону

Всего в стартовый лист персьюта попали 60 спортсменок. Украину представляли Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Ирина Петренко и Елена Городна.

Лучший результат среди украинок продемонстрировала Юлия Джима. Она на ноль отстреляла первые два огневых рубежа, но на двух следующих допустила три промаха. В итоге она завершила гонку на 18-м месте. Отметим, что в спринте Юлия была десятой.

Кристина Дмитренко с двумя промахами попала в зачетную зону, финишировав на 30 месте. А вот Ирина Петренко и Елена Городная, которые улучшили свои результаты, завершили гонку на 44-м и 51-м местах соответственно.

Победительницей персьюта стала француженка Лу Жанмонно, которая накануне выиграла спринт. На пьедестале компанию ей составили Жюлия Симон из Франции и немка Франциска Пройс.

Результат женского персьюта в Антхольце

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) 29:44,0

2. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+0+0) +24,1

3. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+0+0+0) +53,6

...

18. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+2) +2:48,9

30. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0+1) +3:31,5

44. Ирина Петренко (Украина, 0+0+1+1+1) +4:31,5

51. Елена Городна (Украина, 0+1+2+1) +5:19,0

Напомним, что сегодня также состоится мужская эстафета. Гонка начнется в 15:55 по киевскому времени.