Фантастическая гонка украинок: результат женской эстафеты на Кубке мира в Антхольце

Программу последнего соревновательного дня шестого этапа Кубка мира по биатлону открыла женская эстафета. В гонке приняли участие 20 команд.

В воскресенье, 26 января, в итальянском Антгольц-Антерсельве состоялась женская эстафета. Украину в гонке представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко, пишет 24 Канал.

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Как выступила сборная Украины в женской эстафете

"Сине-желтый" квартет выступал под 10 порядковым номером. Стартером нашей команды была Ирина Петренко. Четырехкратная чемпионка Европы на отлично отработала "лежку", закрыв пять мишеней из пяти. Это позволило ей подняться на четвертое место. На "стойке" Ирина использовала два дополнительных патрона. На передаче эстафеты Петренко была восьмой с отставанием +48.3 от лидера гонки команды Швеции.

На втором этапе эстафету продолжила Юлия Джима. Олимпийская чемпионка использовала три дополнительных патрона на двух огневых рубежах. Юлия сумела отыграть одно место, передав эстафету седьмой.

Анастасия Меркушина фантастически пробежала свой этап эстафеты. Она использовала два запасных патрона и некоторое время держалась пятой. Эстафету Меркушина передала шестой с отставанием от лидера команды Норвегии +2:02.3.

Финишер сборной Украины Кристина Дмитренко на последней стрельбе использовала один дополнительный патрон и поднялась на четвертую строчку. На последних метрах дистанции Анастасия не смогла удержать позицию и завершила гонку шестой. Это самый лучший результат женской сборной Украины в сезоне.

На финише упорная борьба за "золото" развернулась между Норвегией и Швецией. К сожалению, досадное падение Ингрид Тандреволл лишил команду первого места. Победителем женской эстафеты в Ангольке стал квартет биатлонисток из Швеции. Серебряная медаль досталась команде Норвегии, а "бронза" – Франции.

Результат женской эстафеты в Антхольце

1. Швеция (0+6) 1:07:26.0

2. Норвегия (0+7) +13.4

3. Франция (0+8) +23.6

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6. Украина (0+7) +2:17.9

Напомним, шестой этап Кубка мира в Антхольце завершится мужской гонкой преследования. Биатлонисты выйдут на старт в 15:45 по киевскому времени. Украину в персьюте представят Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.