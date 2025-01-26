Последней гонкой на этом этапе станет мужской персьют. Он начнется в 15:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
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Стартлист "сине-желтых"
Украина будет представлена двумя спортсменами. По результатам спринта в гонку преследования квалифицировались Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
Уроженец Тернопольской области финишировал тогда в цветочной зоне, поэтому будет иметь очень перспективную стартовую позицию. К сожалению, в шаге от участия в персьюте остановился Виталий Мандзин, который расположился на 61 месте.
Состав сборной Украины:
- 5. Дмитрий Пидручный (+0:22)
- 36. Антон Дудченко (+1:38)
Отметим, что после этой гонки спортсмены останутся в Италии, но переедут в Мартел-валь-Мартелло. Там они примут участие в чемпионате Европы, который продлится с 29 января по 2 февраля.