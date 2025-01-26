Останньою гонкою на цьому етапі стане чоловічий персьют. Він розпочнеться о 15:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Стартлист "синьо-жовтих"

Україна буде представлена двома спортсменами. За результатами спринту в гонку переслідування кваліфікувалися Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Уродженець Тернопільщини фінішував тоді у квітковій зоні, тож матиме дуже перспективну стартову позицію. На жаль, за крок до участі в персьюті зупинився Віталій Мандзин, який розташувався на 61 місці.

Склад збірної України:

5. Дмитро Підручний (+0:22)

36. Антон Дудченко (+1:38)

Зазначимо, що після цієї гонки спортсмени залишаться в Італії, але переїдуть у Мартел-валь-Мартелло. Там вони візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який триватиме з 29 січня по 2 лютого.