У неділю, 26 січня, в італійському Антгольц-Антерсельві відбулася жіноча естафета. Україну в гонці представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко, пише 24 Канал.

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Як виступила збірна України в жіночій естафеті

"Синьо-жовтий" квартет виступав під 10 порядковим номером. Стартером нашої команди була Ірина Петренко. Чотириразова чемпіонка Європи на відмінно відпрацювала "лежку", закривши п'ять мішеней з п'яти. Це дозволило їй піднятися на четверте місце. На "стійці" Ірина використала два додаткові патрони. На передачі естафети Петренко була восьмою з відставанням +48.3 від лідера гонки команди Швеції.

На другому етапі естафету продовжила Юлія Джима. Олімпійська чемпіонка використала три додаткові патрони на двох вогневих рубежах. Юлія зуміла відіграти одне місце, передавши естафету сьомою.

Анастасія Меркушина фантастично пробігла свій етап естафети. Вона використала два запасні патрони та певний час трималася п'ятою. Естафету Меркушина передала шостою з відставанням від лідера команди Норвегії +2:02.3.

Фінішер збірної України Христина Дмитренко на останній стрільбі використала один додатковий патрон та піднялася на четверту сходинку. На останніх метрах дистанції Анастасія не змогла втримати позицію та завершила гонку шостою. Це найкращий результат жіночої збірної України в сезоні.

На фініші запекла боротьба за "золото" розгорнулася між Норвегією та Швецією. На жаль, прикре падіння Інгрід Тандреволл позбавив команду першого місця. Переможцем жіночої естафети в Ангольці став квартет біатлоністок зі Швеції. Срібна медаль дісталася команді Норвегії, а "бронза" – Франції.

Результат жіночої естафети в Антгольці

1. Швеція (0+6) 1:07:26.0

2. Норвегія (0+7) +13.4

3. Франція (0+8) +23.6

…

6. Україна (0+7) +2:17.9

Нагадаємо, шостий етап Кубку світу в Антгольці завершиться чоловічою гонкою переслідування. Біатлоністи вийдуть на старт о 15:45 за київським часом. Україну в персьюті представлять Дмитро Підручний та Антон Дудченко.