Календарь и расписание всех гонок биатлонного сезона-2024/2025

С 30 ноября 2024 года по 23 марта 2025 года поклонники зимних видов спорта смогут насладиться новым биатлонным сезоном-2024/2025. Соревнования будут разделены на девять этапов Кубка мира, чемпионат Европы и мира.

30 ноября стартует биатлонный сезон, который начнется в финском Контиолахти. Новый сезон откроют сразу две эстафетные гонки – одиночная смешанная эстафета и традиционная смешанная эстафета. 24 Канал собрал в один календарь расписание всех главных стартов по биатлону в сезоне-2024/2025.

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Календарь и расписание биатлонных соревнований

Биатлонисты будут соревноваться за награды не только на девяти этапах Кубка мира. С 29-го января по 2-е февраля нового 2025 года продлится чемпионат Европы по биатлону, который примет итальянский город Мартел-валь-Мартелло.

А вот через 10 дней после ЧЕ стартует и чемпионат мира в швейцарском Ленцергайде – с 12-го по 23-е февраля 2025 года.

Последний этап Кубка мира, который поставит точку на биатлонном сезоне, состоится в норвежском Хольменколлене – с 21-го по 23-е марта 2025 года.

1-й этап Кубка мира (30 ноября – 8 декабря) Контиолахти, Финляндия

30 ноября (14:15) – одиночная смешанная эстафета

30 ноября (16:45) – смешанная эстафета

1 декабря (14:45) – мужская эстафета, 4х7,5 километров

1 декабря (18:25) – женская эстафета, 4х6 километров

3 декабря (17:20) – мужская индивидуальная гонка, 15 километров

4 декабря (17:20) – женская индивидуальная гонка, 12,5 километров

6 декабря (17:20) – мужской спринт, 10 километров

7 декабря (18:10) – женский спринт, 7,5 километров

8 декабря (15:30) – масс-старт, мужчины, 15 километров

8 декабря (18:10) – масс-старт, женщины, 12,5 километров

2-й этап Кубка мира (13-15 декабря), Гохфильцен, Австрия

13 декабря (12:30) – женский спринт, 7,5 километров

13 декабря (15:20) – мужской спринт, 10 километров

14 декабря (13:15) – женская гонка преследования, 10 километров

14 декабря (15:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

15 декабря (12:30) – женская эстафета, 4х6 километров

15 декабря (15:15) – мужская эстафета, 4х7,5)

3-й этап Кубка мира (19-22 декабря), Анси, Франция

19 декабря (15:20) – мужской спринт, 10 километров

20 декабря (15:20) – женский спринт, 7,5 километров

21 декабря (13:30) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

21 декабря (15:45) – женская гонка преследования, 10 километров

22 декабря (13:30) – мужской масс-старт, 15 километров

22 декабря (15:45) – женский масс-старт, 12,5 километров

4-й этап Кубка мира (9-12 января), Оберхоф, Германия

9 января (15:20) – женский спринт, 7,5 километров

10 января (15:20) – мужской спринт, 10 километров

11 января (13:30) – женская гонка преследования, 10 километров

11 января (15:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

12 января (13:20) – смешанная эстафета

12 января (15:30) – одиночная смешанная эстафета

5-й этап Кубка мира (15-19 января), Рупольдинг, Германия

15 января (15:10) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров

16 января (15:10) – женская индивидуальная гонка, 15 километров

17 января (15:20) – мужская эстафета, 4х7,5 километров

18 января (15:20) – женская эстафета, 4х6 километров

19 января (13:30) – мужской масс-старт, 15 километров

19 января (16:00) – женский масс-старт, 12,5 километров

6-й этап Кубка мира (23-26 января), Антгольц-Антерсельва, Италия

23 января (15:30) – женский спринт, 7,7 5 километров

24 января (15:30) – мужской спринт, 10 километров

25 января (14:00) – женская гонка преследования, 10 километров

25 января (15:55) – мужская эстафета, 4х7,5 километров

26 января (13:05) – женская эстафета, 4х6 километров

26 января (15:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

Чемпионат Европы (29 января – 2 февраля), Мартел-валь-Мартелло, Италия

29 января (11:30) – женская индивидуальная гонка, 15 километров

29 января (15:30) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров

31 января (11:45) – женский спринт, 7,5 километров

31 января (15:15) – мужской спринт, 10 километров

1 февраля (14:45) – женская гонка преследования, 10 километров

1 февраля (14:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

2 февраля (11:45) – женская эстафета, 4х6 километров

2 февраля (14:45) – мужская эстафета, 4х7,5 километров

Чемпионат мира (12-23 февраля), Ленцергайде, Швейцария

12 февраля (15:30) – смешанная эстафета

14 февраля (16:05) – женский спринт, 7,5 километров

15 февраля (16:05) – мужской спринт, 10 километров

16 февраля (13:05) – женская гонка преследования, 10 километров

16 февраля (16:05) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

18 февраля (16:05) – женская индивидуальная гонка, 15 километров

19 февраля (16:05) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров

20 февраля (17:05) – одиночная смешанная эстафета

22 февраля (13:05) – женская эстафета, 4х6 километров

22 февраля (16:05) – мужская эстафета, 4х7,5 километров

23 февраля (14:45) – женский масс-старт, 12,5 километров

23 февраля (17:05) – мужской масс-старт, 15 километров

7-й этап Кубка мира (6-9 марта), Нове-Место, Чехия

6 марта (19:20) – мужской спринт, 10 километров

7 марта (19:20) – женский спринт, 7,5 километров

8 марта (15:55) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

8 марта (18:40) – женская гонка преследования, 10 километров

9 марта (14:50) – мужская эстафета, 4х7,5 километров

9 марта (17:45) – женская эстафета, 4х6 километров

8-й этап Кубка мира (13-16 марта), Поклюка, Словения

13 марта (16:15) – женская индивидуальная гонка, 15 километров

14 марта (16:15) мужская индивидуальная гонка, 20 километров

15 марта (14:05) – смешанная эстафета

15 марта (16:45) – одиночная смешанная эстафета

16 марта (14:45) – женский масс-старт, 12,5 километров

16 марта (16:45) – мужской масс-старт, 15 километров

9-й этап Кубка мира (21-23 марта), Гольменколлен, Норвегия

21 марта (14:30) – мужской спринт, 10 километров

21 марта (17:15) – женский спринт, 7,5 километров

22 марта (14:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

22 марта (16:50) – женская гонка преследования, 10 километров

23 марта (14:15) – мужской масс-старт, 15 километров

23 марта (16:45) – женский масс-старт, 12,5 километров

По результатам всех этапов Кубка мира определится победитель и победительница общего зачета сезона-2024/2025.