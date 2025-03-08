Седьмой етап КС по биатлону: результат сборной Украины в мужском персьюте в Нове-Место

Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2024/2025 набирает обороты. Третий соревновательный день в чешском Нове-Место начался с мужских гонок преследования.

В субботу, 8 марта, состоялся мужской персьют. Сборную Украины в гонке представляли три биатлониста: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Антон Дудченко, сообщает 24 канал.

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Как выступили украинцы

По итогам мужских гонок преследования лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который не закрыл по одной мишени стоя, а также заработал по два круга штрафа на обеих "лежках", финишировав 36-м.

Виталий Мандзин на второй стрельбе закрыл все пять мишеней, промахнувшись только на первой "лежке". На "стойке" Мандзин заработал штрафной круг, а также дважды ошибся в последней стрельбе и занял 39 позицию.

Антон Дудченко оказался вне топ-40. Украинский биатлонист по итогам персьюта занял 49 место.

Победил в мужских гонках преследования швед Себастьян Самуэльсон. Вторым финишировал итальянец Томмазо Джакомель. Третьим стал титулованный норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Результат мужского персьюта:

1. Себастьян Самуэльсон (0+0+0+0+0) 32:22.1

2. Томмазо Джакомель (1+1+0+0) +26.4

3. Йоханнес Бё (0+1+1+1+1) +38.7

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36. Дмитрий Пидручный (2+2+1+1+1) +4:19.9

39. Виталий Мандзин (1+0+1+2) +4:49.5

49. Антон Дудченко (2+1+0+1) +6:30.1

Напомним, что завтра 9 марта состоится мужская эстафета в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Начало гонки запланировано на 14:50 по киевскому времени.