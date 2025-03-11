Восьмой этап Кубка мира: расписание биатлонных гонок в Поклюке

В четверг, 13 марта, начнется очередной этап Кубка мира-2024/2025 по биатлону. Его будет принимать словенская Поклюка.

Перед этими соревнованиями сборная Украины занимает восьмые места в мужском и женском зачете Кубка наций. На предыдущем этапе "сине-желтые" завоевали первую медаль в сезоне – "бронза" в мужской эстафете, сообщает 24 канал.

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Полная программа восьмого этапа Кубка мира

Соревнования в живописном лесистом плато в северо-западной части Словении должны были быть разбиты на четыре дня. Однако из-за дождей и теплой погоды организаторам пришлось вносить изменения в первоначальное расписание.

На этапе, как и планировалось, состоится суммарно шесть гонок, но количество соревновательных дней уменьшилось на один. Также изменился формат проведения индивидуалок – биатлонисты будут преодолевать сокращенные дистанции (12,5 километров для женщин и 15 километров для мужчин).

Первыми на трассу выйдут женщины, которые проведут 13 марта индивидуальную гонку. Закончится же этап в Поклюке 16 марта смешанной эстафетой.

8-й этап Кубка мира (13-16 марта), Поклюка, Словения

13 марта (12:30) – женская индивидуальная гонка, 12,5 километра

13 марта (16:15) – мужская индивидуальная гонка, 15 километров

15 марта (14:35) – женский масстарт, 12,5 километров

15 марта (16:45) – мужской масстарт, 15 километров

16 марта (13:05) – одиночная смешанная эстафета

16 марта (15:50) – смешанная эстафета

Отметим, что следующий этап Кубка мира по биатлону станет последним в нынешнем сезоне. Он состоится в норвежском Хольменколлене с 21 по 23 марта.