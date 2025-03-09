В воскресенье, 9 марта, состоялась женская эстафета. Участие в гонке приняли четыре украинские биатлонистки: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная и Александра Меркушина, сообщает 24 канал.

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Как выступили украинки в эстафете

Кристина Дмитренко завершила первый круг гонки на 18 месте и ушла на штрафной круг. Юлия Джима передала эстафету на 20-й позиции. Олимпийская чемпионка после первой стрельбы ушла на два штрафных круга.

Елена Городна завершила первый круг лучше партнерш по команде. Биатлонистка передала эстафету на 17-м месте и использовала два дополнительных патрона.

Александра Меркушина уже во время первой стрельбы ушла на штрафной круг. В итоге сборная Украины завершила женскую эстафету в рамках Кубка мира по биатлону 2024/2025 на 17-месте.

Женскую эстафету в Нове-Место выиграла сборная Франции. "Серебро" завоевала национальная команда Норвегии. Тройку лидеров гонки закрыли немецкие биатлонистки.

Результат женской эстафеты:

1. Франция – 1. 11. 11, 1 (0+5)

2. Норвегия – 25,1 (0+11)

3. Германия – 47,6 (0+8)

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17. Украина – 7.28,5 (4+14)

Напомним, что через несколько дней состоится 8-й этап Кубка мира по биатлону 2024/2025. Турнир в словенской Поклюке стартует 13 марта и завершится 16 марта.