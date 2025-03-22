В субботу, 22 марта, состоятся женские и мужские гонки преследования. Сборную Украины в персьюте представят шесть биатлонистов, пишет 24 канал со ссылкой на Украинский биатлон.

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Кто представит Украину

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на гонки преследования в Хольменколлене. В мужском персьюте "сине-желтых" будет представлять следующая тройка биатлонистов – Дмитрий Пидручный (26), Антон Дудченко (44), Виталий Мандзин (54).

Мужская гонка преследования в рамках 9-го этапа Кубка мира по биатлону 2024/2025 начнется в 14:45 по киевскому времени.

В женском персьюте от сборной Украины выступит три биатлонистки. Тренерский штаб выбрал на гонку преследования – Елену Городную (15), Юлию Джиму (23) и Кристину Дмитренко (59).

Женский персьют в норвежском Гольменколении стартует в 16:50 по киевскому времени.