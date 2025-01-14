Назван состав сборной Украины по биатлону на мужскую индивидуалку в Рупольдинге

Уже в среду, 15 января, начнется пятый этап Кубка мира по биатлону. Его будет принимать немецкий Рупольдинг.

Первыми на трассу выйдут мужчины. Они будут соревноваться в индивидуальной гонке на дистанции 20 километров.

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Кто представит Украину

Тренер мужской сборной Украины Надежда Белова определилась с составом команды на индивидуалку. В ней выступит четыре биатлониста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Biathlonnews.

В соревновании примут участие Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Гонку при этом пропустит Тарас Лесюк, который также попал в заявку "сине-желтых" на этап в Рупольдинге.

Справка. Гонка начнется в 15:10. Сейчас лучшим результатом сезона для украинцев в индивидуалке является четвертое место Виталия Мандзина в финском Контиалахти.

Отметим, что женская индивидуальная гонка состоится 16 января. Пока состав сборной Украины на нее остается неизвестным.