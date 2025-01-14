По результатам стартовых четырех этапов сборная Украины занимает пятое место в мужском зачете Кубка наций и девятое – в женском. Сейчас лучшим результатом украинцев являются четвертые места Виталия Мандзина в индивидуалке, а также Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного в спринте, сообщает 24 канал.

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Полная программа пятого этапа Кубка мира

Соревнования в немецком городке юго-восточной Баварии будут разбиты на пять дней. В течение них состоится суммарно шесть гонок.

Первыми на трассу выйдут мужчины, которые проведут 15 января 20-километровую индивидуалку. Закончатся же соревнования в Рупольдинге 19 января женским масс-стартом.

5-й этап Кубка мира (15-19 января), Рупольдинг, Германия

15 января (15:10) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров

16 января (15:10) – женская индивидуальная гонка, 15 километров

17 января (15:20) – мужская эстафета, 4х7,5 километра

18 января (15:20) – женская эстафета, 4х6 километров

19 января (13:30) – мужской масс-старт, 15 километров

19 января (16:00) – женский масс-старт, 12,5 километра

Отметим, что следующий этап Кубка мира состоится в итальянской Антхольц-Антерсельве. Он продлится с 23 по 26 января.