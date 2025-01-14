За результатами стартових чотирьох етапів збірна України посідає п'яте місце в чоловічому заліку Кубка націй та дев'яте – у жіночому. Наразі найкращим результатом українців є четверті місця Віталія Мандзина в індивідуалці, а також Юлії Джими та Дмитра Підручного у спринті, повідомляє 24 канал.

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Повна програма п'ятого етапу Кубка світу

Змагання у німецькому містечку південно-східної Баварії будуть розбиті на п'ять днів. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.

Першими на трасу вийдуть чоловіки, які проведуть 15 січня 20-кілометрову індивідуалку. Закінчаться ж змагання в Рупольдингу 19 січня жіночим мас-стартом.

5-й етап Кубка світу (15-19 січня), Рупольдинг, Німеччина

15 січня (15:10) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів

16 січня (15:10) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів

17 січня (15:20) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра

18 січня (15:20) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів

19 січня (13:30) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів

19 січня (16:00) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометра

Зазначимо, що наступний етап Кубка світу відбудеться в італійській Антгольц-Антерсельві. Він триватиме з 23 по 26 січня.