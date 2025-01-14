Першими на трасу вийдуть чоловіки. Вони змагатимуться в індивідуальній гонці на дистанції 20 кілометрів.
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Хто представить Україну
Тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова визначилась зі складом команди на індивідуалку. В ній виступить чотири біатлоністи, повідомляє 24 Канал із посиланням на Biathlonnews.
У змаганні візьмуть участь Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Гонку при цьому пропустить Тарас Лесюк, який також потрапив у заявку "синьо-жовтих" на етап у Рупольдингу.
Довідка. Гонка розпочнеться о 15:10. Наразі найкращим результатом сезону для українців у індивідуалці є четверте місце Віталія Мандзина у фінському Контіалахті.
Зазначимо, що жіноча індивідуальна гонка відбудеться 16 січня. Наразі склад збірної України на неї залишається невідомим.