С надеждами на еще одну медаль: составы Украины на короткие индивидуальные гонки в Поклюке

В четверг, 13 марта, стартует предпоследний этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/2025. Программу соревнований в словенской Поклюке откроет женская короткая индивидуальная гонка.

13 марта в Поклюке состоятся сразу две короткие индивидуальные гонки. В 12:30 (по киевскому времени) на словенскую трассу выйдут женщины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский биатлон.

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Кто будет выступать за Украину в коротких индивидуалках

В ней украинскую сборную представят пять биатлонисток, а первой на старт среди наших выйдет Кристина Дмитренко, у которой шестой стартовый номер.

6. Кристина Дмитренко

53. Юлия Джима

71. Елена Городна

82. Александра Меркушина

93. Дарья Чалык

После чего на словенский снег выйдут мужчины. Здесь у Украины четверо представителей. Все украинцы выйдут на трассу уже до пятого десятка. Со вторым бибом на себе выйдет Антон Дудченко. Зато последним среди украинских биатлонистов в борьбу вступит Тарас Лесюк.

2. Антон Дудченко

16. Дмитрий Пидручный

26. Виталий Мандзин

37. Тарас Лесюк

Обратите внимание! Мужская короткая индивидуалка в Поклюке начнется в 16:15 по Киеву.

Отметим, что в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке состоятся масс-старты, одиночная смешанная эстафета и одиночная эстафета.