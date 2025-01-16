Возвращение Джимы: назван состав сборной Украины по биатлону на женскую индивидуалку в Рупольдинге

В четверг, 16 января, состоится вторая гонка на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Его принимает немецкий Рупольдинг.

В этот день впервые на трассу выйдут женщины. Они будут соревноваться в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров.

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Кто представит Украину

Состав "сине-желтых" после предыдущего этапа претерпел единственное изменение – Дарья Чалык отправилась на Универсиаду-2025. Всего участие в индивидуалке примут пять представительниц Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на IBU.

После пропуска гонки преследования и смешанной эстафеты в Оберхофе из-за простуды вернулась Юлия Джима. Она будет стартовать второй из украинок.

Стартлист сборной Украины на индивидуалку в Рупольдинге

14. Кристина Дмитренко

30. Юлия Джима

31. Елена Городна

72. Анна Кривонос

83. Ирина Петренко

Справка. Гонка начнется в 15:10. Официальным транслятором в Украине является Суспільне.

Отметим, что это будет вторая женская индивидуака в сезоне. На этапе в Контиалахти лучший результат показала Александра Меркушина – 33-е время.