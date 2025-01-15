В стартовый протокол 20-километровой гонки попало 105 спортсменов. Украину в индивидуалке представляли четверо биатлонистов, пишет 24 Канал.

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Худшая гонка в сезоне

Наш квартет начал гонку в такой последовательности: Виталий Мандзин (20), Богдан Цымбал (21), Антон Дудченко (30) и Дмитрий Пидручный (54).

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Виталий Мандзин. Он допустил три промаха на трех огневых рубежах и занял итоговое 55 место. Однако этого не хватило, чтобы попасть в зачетную зону.

Богдан Цымбал не закрыл две мишени, но ходом значительно уступал соперникам. В итоге он финишировал лишь на 74 месте.

Значительно хуже своих возможностей выступили Пидручный и Дудченко. Капитан сборной Украины провалил стрельбу, допустив восемь ошибок. Дудченко финишировал 76-м, а Пидручный – 98-м. Для Дмитрия это худшая гонка в карьере.

Победу в индивидуальной гонке одержал норвежец Вебйорн Сьорум, который продемонстрировал идеальную точность. Француз Эмильен Клод проиграл чемпиону 52,1 секунды. Третье место у представителя Латвии Андрейса Расторгуевса.

Результат мужской индивидуалки

1. Вебйорн Сьорум (Норвегия) – 47.30,0 (0+0+0+0+0)

2. Эмильен Клод (Франция) – 52,1 (0+0+0+0+0)

3. Андрейс Расторгуевс (Латвия) – 56,8 (0+1+0+0)

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55. Виталий Мандзин (Украина) – 5.09,3 (0+1+1+1+1)

74. Богдан Цымбал (Украина) – 6.33,7 (0+0+0+2)

76. Антон Дудченко (Украина) – 6.48,9 (0+2+0+1)

98. Дмитрий Пидручный (Украина) – 9.47,5 (1+2+4+1)

Напомним, что во второй соревновательный день этапа Кубка мира в Рупольдинге состоится женская индивидуальная гонка на 15 километров. Соревнования начнется в 15:10 по киевскому времени.