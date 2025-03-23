Последняя женская гонка сезона: как выступили украинки в масс-старте в Хольменколлене
- Елена Городная финишировала 23-й в женском масс-старте, что является лучшим результатом в ее карьере в этой дисциплине.
- Юлия Джима завершила гонку на 29-м месте, не закрыв 4 мишени из 20.
- Немка Франциска Пройсс выиграла масс-старт и стала обладательницей Большого хрустального глобуса, "серебро" завоевала Эльвира Эберг из Швеции, а "бронзу" – Лу Жанмоно.
В воскресенье, 23 марта, состоялась последняя женская гонка в сезоне-2024/2025 по биатлону. В норвежском Хольменколлене на трассу вышли 30 спортсменок, чтобы пробежать масс-старт.
Украину в нем представляли две спортсменки. Кроме Юлии Джимы, которая отобралась по рейтингу, также на старт вышла Елена Городна из-за снятия Эллы Халварссон, Анны Магнуссон и Ванессы Фойгт, сообщает 24 Канал.
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Как выступили украинки в масс-старте
20-летняя биатлонистка воспользовалась своим шансом и продемонстрировала очень достойный результат. Она до последнего огневого рубежа претендовала на место в топ-15, но сделала две ошибки и финишировала в конце концов 23-й – лучший результат в карьере в масс-стартах.
Лидеру сборной Украины Юлии Джиме, к сожалению не удалось, на позитивной ноте завершить сезон. Она не закрыла 4 мишени из 20, а также существенно уступала соперницам на дистанции. В итоге, киевлянка завершила гонку 29-й.
Выиграла масс-старт немка Франциска Пройсс, которая стала также обладательницей Большого хрустального глобуса. Серебряную медаль завоевала шведская биатлонистка Эльвира Эберг. А вот "бронза" в масс-старте Кубка мира досталась Лу Жанмоно.
Результат женского масс-старта
- Франциска Пройсс (Германия, 0+0+1+0) 38:23.8
- Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+1+0) +3.3
- Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0+0) +11.7
...
- 23. Елена Городна (Украина, 1+0+0+2) +2:35.7
- 29. Юлия Джима (Украина, 2+1+1+0) +4:04.0
Напомним, что мужской масс-старт на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене начнется в 16:45 по киевскому времени, где Украину будет представлять Дмитрий Пидручный. Эта гонка закроет биатлонный сезон-2024/2025.